COVID-паспорти в ЄС запровадять до літа. Фото: tourprom.ru

https://racurs.ua/ua/n150978-covid-pasporty-v-ievrosouzi-pogodylysya-zaprovadyty-do-lita.html

Ракурс

COVID-паспорти в Європейському Союзі хочуть запровадити до літа 2021 року.

Такі цифрові сертифікати про вакцинацію від коронавірусу дозволять людям подорожувати по Європі, незважаючи на епідемію коронавірусу.

Комісії ЄС буде потрібно близько трьох місяців, щоб створити технічну основу для таких документів. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками саміту лідерів країн-учасниць Євросоюзу, повідомляє Reuters.

За інформацією Sky News, Греція, де туризм складає 25% ВВП, стала лідером закликів до впровадження сертифіката вакцинації на всій території ЄС, щоб гарантувати, що вона може отримати вигоду з літнього туризму. Ідею з COVID-паспортами також підтримують Іспанія, Австрія та Болгарія. При цьому австрійська влада заявила, що буде впроваджувати свій власний сертифікат, якщо Євросоюз не зможе ні про що домовитися до весни.

При цьому деякі країни, а саме Франція та Бельгія, не в захваті від таких паспортів. Влада цих країн стурбована тим, що сертифікати вакцинації дискримінують тих, хто не був імунізований.

Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що необхідно знайти баланс і все ще залишаються етичні питання, які необхідно вирішити. Президент Румунії Клаус Йоханніса також упевнений, що сертифікати вакцинації розділять європейців.

Також стало відомо, що лідери Євросоюзу домовилися найближчим часом зберігати обмеження на неважливі поїздки у зв’язку з епідемією коронавірусу, оскільки епідемічна ситуація залишається складною, а нові штами вірусу створюють додаткові виклики. Крім того, було домовлено прискорити доставку вакцини.

На даний час усі несуттєві поїздки мають бути обмежені. Ми вітаємо ухвалення двох рекомендацій Ради ЄС щодо поїздок у межах ЄС та до ЄС, відповідно до яких обмеження можуть запроваджуватися згідно з принципами пропорційності та недискримінації, та беручи до уваги особливість становища прикордонних громад, — цитує заяву після відеосаміту Європейської ради видання «Європейська правда».

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що громадяни, які отримають щеплення, отримуватимуть позначку в «паспортах» про вакцинацію. У так званому COVID-паспорті буде вся інформація про вакцинацію і тести на коронавірус.