У світі триває епідемія коронавірусу, фото: «Конкурент»

https://racurs.ua/ua/n151111-covid-sertyfikat-zaprovadjuie-ievrokomisiya-detali.html

Ракурс

Електронний паспорт вакцинації створюють у Євросоюзі для забезпечення безпечних поїздок.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен повідомила про це на своїй сторінці у Твіттері.

За її словами, такі паспорти покликані «полегшити життя європейців», законодавча основа для їх запровадження буде представлена цього місяця.

До паспорта вакцинації вноситимуть дані про вакцинацію (або результати тестувань на коронавірус, якщо людина ще не вакцинована), а також інформацію про одужання від COVID-19.

Мета полягає в тому, щоб поступово дати європейцям можливість безпечно пересуватися Європейським союзом або за кордон — для роботи чи туризму, — зазначає голова Єврокомісії.

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками саміту лідерів країн-учасниць Євросоюзу заявила, що паспорт вакцинації у ЄС хочуть запровадити до літа 2021 року. За словами Меркель, потрібно близько трьох місяців, щоб створити технічну основу для таких документів.