С мемориала Леси Украинки хотят убрать цитату из газеты «Правда». Фото: Суспільне

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Петиция с просьбой реконструировать мемориал Леси Украинки появилась на официальном сайте Кабмина. По состоянию на 1 марта петиция собрала больше 3 тыс. 200 подписей.

Леся Украинка, стоя близко к освободительному движению вообще и пролетарскому в частности, отдавала ему все силы, сеяла разумное, доброе и вечное, — именно эту цитату, написанную на русском языке, авторы петиции требуют убрать. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Также сообщают, что у родителей Леси Украинки — педагога Петра Косача и писательницы Елены Пчилки — вообще нет памятников, только могильные плиты. Поэтому авторы петиции предлагают создать «комплексный мемориал памяти семьи Косачей».

Человека, которой взял в качестве псевдонима свою украинскую национальность, приписывают к пролетарскому движению и воспевают на чужом для него языке, — говорится в сообщении.

Монумент на могиле Леси Украинки установили в 1939 году, его автор — Галина Петрашевич.

Ранее мы сообщали, что мультфильм «Мавка. Лесная песня» снимают в Украине. Студия Animagrad 25 февраля выпустила тизер-трейлер полнометражного анимационного фильма по мотивам драмы-феерии Леси Украинки. Это событие произошло в день 150-летнего юбилея поэтессы.