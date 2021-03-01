«Слуга народа» отреагировала на остановку госфинансирования

https://racurs.ua/n151132-sluga-naroda-otreagirovala-na-ostanovku-gosfinansirovaniya.html

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«Слуга народа» отреагировала на остановку госфинансирования, связанную с сообщением Нацагентства по предупреждению коррупции о выявлении признаков нарушения в финансовых отчетах 11 партий, среди которых была указана и политсилу президента Владимира Зеленского.

Мы разбираемся сейчас. Хотим почитать, что они говорят нам, и будем тогда реагировать. Надо понять, как это работает: есть остановка, а есть отмена. Отмена — это если партия не предоставила объяснений, не исправила ситуацию, тогда на следующий квартал они могут отменить. А пока они пишут о приостановлении процесса финансирования, — сообщил глава партии и первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в комментарии для «Радио Свободы».



По его словам, политсила уже получила выделенные государством средства на первый квартал 2021 года, поэтому решение НАПК может касаться второго квартала.

Напомним, ранее НАПК заявило об остановке госфинансирования политсилы из-за «признаков нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера».