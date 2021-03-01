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Ракурс
Юлию Кузьменко зарегистрировали кандидатом в нардепы в Донецкой области — ЦИК

Юлию Кузьменко зарегистрировали кандидатом в нардепы в Донецкой области — ЦИК

1 мар 2021, 18:17
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Юлия Кузьменко стала кандидатом в нардепы — Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 1 марта официально зарегистрировала детского кардиохирурга и волонтера, которая фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, кандидатом в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» в 50-м округе Донецкой области.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба «ЕС» по результатам решения ЦИК, объявленного на заседании в понедельник.

Меня официально зарегистрировали кандидатом в народные депутаты Украины в 50-м округе Донецкой области. Эти выборы для меня — продолжение борьбы, которую мы ведем уже семь лет за украинский Донбасс, — отметила Кузьменко.

Волонтер заявила, что планирует вести активную предвыборную кампанию.


Напомним, ранее съезд партии пятого президента Петра Порошенко выдвинул Кузьменко кандидатом в депутаты Верховной Рады на довыборах, которые назначены на 28 марта 2021 года.

Источник: Ракурс


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