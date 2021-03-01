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Ракурс
Авария на «Формуле Е» – болид сделал сальто и полетел в барьеры

Авария на «Формуле Е» — болид сделал сальто и полетел в барьеры (ВИДЕО)

1 мар 2021, 17:56
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Во время второй гонки этапа «Формулы Е» в Саудовской Аравии произошла авария с участием гонщика команды Mahindra Racing Алекса Линна.

Авария произошла на 26-м круге гонки в конце длинной прямой. Линн и Митч Эванс вели спор за 14-е место и столкнулись на торможении, сообщили в пресс-службе «Формулы Е».

Британца после этого срочно отправили в больницу, где ему провели компьютерную томографию.

Медики не нашли у гонщика повреждений — команда Mahindra уже подтвердила, что Линн выступит на следующем этапе в Риме.

Неприятный эпизод. В какой-то момент я увидел его машину над собой. Но самое главное, что он в порядке. Я увидел, как его машина врезалась в стену и остановился, чтобы проверить, как он. Никогда не хочешь видеть что-то подобное, тем более, что мы друзья, — прокомментировал ситуацию Митч Эванс.


Победу в гонке одержал пилот Jaguar Racing Сэм Берд. Второе и третье место заняли Робин Фряйнс и Жан-Эрик Вернь.

Источник: Ракурс


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