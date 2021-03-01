Елизавета II и принц Филипп, фото: The Royal Family

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Ракурс

Супруга британской королевы Елизаветы II, принца Филиппа, герцога Эдинбургского, сегодня, 1 марта, перевели для продолжения лечения из госпиталя имени короля Эдварда VII в другую больницу в Лондоне — госпиталь Святого Варфоломея.

Причиной этого является необходимость, наряду с продолжением лечения инфекции, также проверить его сердце из-за ранее диагностированного заболевания. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец.

Ожидается, что герцог будет находиться в больнице как минимум до конца этой недели.

О том, что принца госпитализировали, стало известно в середине февраля. По информации британских СМИ, причиной госпитализации стала рекомендация врача. В Букингемском дворце позже заявили, что накануне госпитализации Филипп плохо себя чувствовал.

Филипп в течение последнего десятилетия неоднократно нуждался в лечении по поводу рецидива инфекции мочевого пузыря. Кроме того, на Рождество в 2011 году ему сделали операцию по очистке закупоренной артерии в сердце после того, как он был доставлен в больницу с болями в груди.