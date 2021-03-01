История повторяется – принц Гарри сравнил Меган Маркл с принцессой Дианой

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Ракурс

Принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, которые в прошлом году отказались от королевских полномочий, дали двухчасовое интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

Во время него принц признался, что боялся повторения истории, через которую проходила его мать принцесса Диана. Об этом говорится в двух 30-секундных тизерах интервью, опубликованных телеканалом CBS.

Я не могу представить, каково было принцессе Диане проходить через это столько лет назад. Потому что для нас это было невероятно трудно, но мы с Меган хотя бы были вместе. Я с большим облегчением и радостью сижу здесь, разговариваю с вами, когда моя жена рядом со мной, — сказал принц Гарри, говоря о пристальном внимании британских таблоидов к Диане, а теперь к его жене Меган.

Принц Гарри сказал, что его «самым большим опасением было то, что история повторяется».

Принцесса Диана погибла в 1997 году в автокатастрофе. До этого британская пресса активно обсуждала обстоятельства ее развода с принцем Чарльзом.

Напомним, принц Гарри рассказал о своем ласковом прозвище от Меган Маркл и первом слове сына.