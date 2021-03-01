Історія повторюється – принц Гаррі порівняв Меган Маркл з принцесою Діаною

https://racurs.ua/ua/n151120-istoriya-povtoruietsya-prync-garri-porivnyav-megan-markl-z-pryncesou-dianou-video.html

Ракурс

Принц Гаррі і Меган Маркл, герцог і герцогиня Сассекські, які торік відмовилися від королівських повноважень, дали двогодинне інтерв’ю американській телеведучій Опрі Вінфрі.

Під час нього принц зізнався, що боявся повторення історії, через яку проходила його матір принцеса Діана. Про це йдеться у двох 30-секундних тизерах інтерв’ю, які оприлюднив телеканал CBS.

Я не можу уявити, як було принцесі Діані проходити через це самій стільки років тому. Тому що для нас це було неймовірно важко, але ми з Меган хоча б були разом. Я з великим полегшенням і радістю сиджу тут, розмовляю з вами, коли моя дружина поруч зі мною, — сказав принц Гаррі, говорячи про пильну увагу британських таблоїдів до Діани, а тепер до його дружини Меган.

Принц Гаррі наголосив, що його «найбільшим побоюванням було, що історія повторюється».

Принцеса Діана загинула в 1997 році в автокатастрофі. До цього британська преса активно обговорювала обставини її розлучення з принцом Чарльзом.

Нагадаємо, принц Гаррі розповів про своє лагідне прізвисько від Меган Маркл і перші слова сина.