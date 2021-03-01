Степанов розповів, кому віддасть «зайві» дози вакцини від коронавірусу

Вакцинація від коронавірусу. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151119-stepanov-rozpoviv-komu-viddast-zayvi-dozy-vakcyny-vid-koronavirusu.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу в Україні вже розпочалася. У зв’язку з цим у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) з’ясували, куди подінуть «зайві» дози вакцини, якщо вони залишаться після вакцинації медиків.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що щеплення цими вакцинами робитимуть людям, які мали бути провакциновані на інших етапах. Про це голова МОЗ заявив в ефірі «Україна 24».

За його словами, один флакон розрахований на 10 доз, а тому в усіх країнах світу виникає ситуація, коли невикористанні дози залишаються після відкриття флакону, заявив Степанов.

Ми знайшли рішення, щоб не залишалося жодної дози вакцини, щоб не треба було її утилізувати. Ми будемо додавати з інших етапів людей, коли будемо бачити що кількість медичних працівників не кратна 10, тобто будуть залишки вакцини, — сказав Степанов.

Очільник МОЗ також додав, що медичні працівники не відмовляються від щеплення проти коронавірусу, а просто багато з них вже перехворіли та можуть пройти вакцинацію пізніше. Також він додав, що побічні ефекти можуть виникнути у невеликої кількості людей при будь-якій вакцинації.

Найпоширенішими з них — підвищення температури та почервоніння місця, де безпосередньо вводився імунобіологічний препарат. В деяких випадках можлива алергічна реакція на окремі компоненти вакцини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вирішив у прямому ефірі вакцинуватися від коронавірусної хвороби COVID-19. Міністра вакцинували препаратом Covishield. Перед вакцинацією Степанову медик поставив питання щодо стану його здоров’я та наявності хронічних захворювань. Також міністрові виміряли тиск, після чого вкололи вакцину.