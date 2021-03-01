Степанов рассказал, кому отдаст «лишние» дозы вакцины от коронавируса

Вакцинация от коронавируса. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151119-stepanov-rasskazal-komu-otdast-lishnie-dozy-vakciny-ot-koronavirusa.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине уже началась. В связи с этим в Министерстве здравоохранения выяснили, куда денут «лишние» дозы вакцины, если они останутся после вакцинации медиков.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что прививки этими вакцинами будут делать людям, которые должны были вакцинироваться на других этапах. Об этом глава Минздрава заявил в эфире «Украина 24».

По его словам, один флакон рассчитан на 10 доз, а потому во всех странах мира возникает ситуация, когда неиспользованные дозы остаются после открытия флакона заявил Степанов.

Мы нашли решение, чтобы не оставалось ни одной дозы вакцины, чтобы не надо было ее утилизировать. Мы будем добавлять из других этапов людей, когда будем видеть, что количество медицинских работников не кратно 10, то есть будут остатки вакцины, — сказал Степанов.

Глава Минздрава также добавил, что медицинские работники не отказываются от прививок, а просто многие из них уже переболели инфекцией, а потому могут получить прививку позже. Также он добавил, что побочные эффекты могут возникнуть у небольшого количества людей во время любой вакцинации.

Наиболее распространенными реакциями являются повышение температуры и покраснение места, где непосредственно вводился иммунобиологический препарат. В некоторых случаях возможна аллергическая реакция на отдельные компоненты вакцины.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов решил в прямом эфире вакцинироваться от коронавирусной болезни COVID-19. Министра вакцинировали препаратом Covishield. Перед вакцинацией Степанову задали вопрос о состоянии здоровья и наличии хронических заболеваний. Также министру измерили давление, после чего вкололи вакцину.