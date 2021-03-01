Пользователей соцсетей сравнили с лабораторными грызунами. Фото: Pixabay

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Ракурс

На поведение людей в социальных сетях влияет количество лайков. Стремление получить их как можно больше заставляет человека проявлять повышенную активность в виртуальном пространстве. Это сравнимо с поведением подопытных грызунов, которые стараются увеличить пищевую награду за выполненное действие.

К такому выводу пришла международная группа ученых, сообщает Nature.

Злоупотребление соцсетями часто связывают с зависимостью. Но причины одержимости ими некоторых людей до сих пор неизвестны. Частично на этот вопрос отвечают результаты нового эксперимента.

Ученые проанализировали более миллиона публикаций на популярных онлайн-платформах от примерно 4 тыс. пользователей. Они обнаружили, что люди, как правило, размещают свой контент по принципу «собрать как можно больше лайков». Для этого пользователи выбирают определенные темы, формат и время размещения поста.

Также исследователи заметили, что чем больше реакций в виде лайков получают авторы постов, тем чаще они размещают новые публикации.

Как показали вычислительные модели, этот связанный с симпатиями паттерн соответствует концепции «обучение за вознаграждение». Она предполагает, что поведение может быть вызвано и подкреплено обещанием вознаграждения.

Пользователи социальных сетей, которые ведут постоянную борьбу за лайки, имеют систему мышления схожую с системой лабораторных мышей и крыс, ищущих поощрения в виде еды. Например, чтобы получить доступ к пище, мышь выполняет определенное действие — нажимает на кнопку.

Для подтверждения этих выводов ученые провели эксперимент. Его суть заключалась в том, что участники публиковали изображения на платформе, подобной Instagram, а в качестве обратной связи получали лайки. Гипотеза исследователей подтвердилась: чем больше лайков собирала предыдущая картинка, тем больше новых постов делали участники.

Авторы исследования надеются, что их выводы помогут в борьбе с зависимостью от соцсетей.