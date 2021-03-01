Виновных в гибели мамонтов назвали ученые

https://racurs.ua/n151117-vinovnyh-v-gibeli-mamontov-nazvali-uchenye.html

Ракурс

Мамонты могли просуществовать на четыре тысячи лет дольше, если бы не люди. К такому выводу пришла международная группа ученых из университетов Аделаиды, Тасмании (Австралия), Стони-Брука (США), Копенгагена (Дания), а также Кембриджского (Великобритания) и Калифорнийского университетов, анализировавшая причины вымирания мегафауны в позднем плейстоцене и раннем голоцене.

Ученые исследуют, какую роль в этом сыграли изменения климата (потепление, случившееся 14−11 тыс. лет назад, повлекшее за собой смену тундростепи и сокращение кормовой базы мамонтов), а какую — человеческая охота. Исследование ученых обнародовано на портале bioRxiv.

Многие считают, что причиной вымирания стала совокупность этих факторов. По мере потепления климата и смещения кормовой базы в северные широты мамонты стали двигаться туда же. Большинство мамонтов вымерли около 11 тыс. лет назад и лишь небольшие «островки» животных сохранялись в некоторых изолированных районах еще несколько тысяч лет. Считается, что последний мамонт исчез порядка четырех тыс. лет назад.

Ученые создали симуляцию, которая отражает популяцию мамонтов, живших в период примерно между 21 тыс. и четырьмя тысячами лет назад. Моделирование провели более 90 тыс. раз в различных вариациях. Наиболее вероятным стал сценарий, при котором основную роль в вымирании играет потепление климата, вынуждающее животных уходить на север, в более ограниченный ареал, где их «добивают» далекие предки человека.