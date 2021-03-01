Винних у загибелі мамонтів назвали вчені

https://racurs.ua/ua/n151117-vynnyh-u-zagybeli-mamontiv-nazvaly-vcheni.html

Ракурс

Мамонти могли проіснувати на чотири тисячі років довше, якби не люди. До такого висновку прийшла міжнародна група вчених з університетів Аделаїди, Тасманії (Австралія), Стоні-Брук (США), Копенгагена (Данія), а також Кембриджського (Велика Британія) і Каліфорнійського університетів, котрі аналізували причини вимирання мегафауни в пізньому плейстоцені і ранньому голоцені.

Вчені намагалися встановити, яку роль в цьому зіграли зміни клімату (потепління, що трапилося 14−11 тис. років тому і спричинило зміну тундростепу й скорочення кормової бази мамонтів), а яку — людське полювання. Дослідження вчених оприлюднено на порталі bioRxiv.

Багато хто вважає, що причиною вимирання стала сукупність цих факторів. У міру потепління клімату й зміщення кормової бази в північні широти мамонти стали рухатися туди ж. Більшість мамонтів вимерли близько 11 тис. років тому і лише невеликі «острівці» тварин зберігалися в деяких ізольованих районах ще кілька тисяч років. Вважається, що останній мамонт зник близько чотирьох тис. років тому.

Вчені створили симуляцію, яка відображає популяцію мамонтів, що жили в період приблизно між 21 тис. і чотирма тисячами років тому. Моделювання провели понад 90 тис. разів, щоразу змінюючи умови. Найбільш імовірним став сценарій, за якого ключову роль у вимиранні грає потепління клімату, що змушує тварин рухатися на північ, до більш обмеженого ареалу, де їх «добивають» далекі предки людини.