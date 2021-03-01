У соцмережах люди діють як лабораторні гризуни — дослідження. Фото: Pixabay

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Ракурс

На поведінку людей у соціальних мережах впливає кількість лайків. Прагнення отримати їх якомога більше змушує людину проявляти підвищену активність у віртуальному просторі.

Це можна порівняти з поведінкою піддослідних гризунів, які намагаються збільшити харчову винагороду за виконану дію. Такого висновку дійшла міжнародна група вчених, повідомляє Nature.

Зловживання соцмережами часто пов’язують із залежністю. Але причини одержимості ними деяких людей досі невідомі. Почасти на це питання відповідають результати нового експерименту.

Вчені проаналізували понад мільйон публікацій на популярних онлайн-платформах від приблизно 4 тис. користувачів. Вони виявили, що люди, як правило, розміщують свій контент за принципом «зібрати якомога більше лайків». Для цього користувачі обирають певні теми, формат і час розміщення посту.

Також дослідники помітили, що чим більше реакцій у вигляді лайків отримують автори постів, тим частіше вони розміщують нові публікації.

Як показали обчислювальні моделі, цей пов’язаний з симпатіями патерн відповідає концепції «навчання за винагороду». Вона передбачає, що поведінка може бути викликана і підкріплена обіцянкою винагороди.

Користувачі соціальних мереж, які ведуть постійну боротьбу за лайки, мають систему мислення схожу з системою лабораторних мишей і щурів, які шукають заохочення у вигляді їжі. Наприклад, щоб отримати доступ до їжі, миша виконує певну дію — натискає на кнопку.

Для підтвердження цих висновків вчені провели експеримент. Його суть полягала у тому, що учасники публікували зображення на платформі, подібної Instagram, а в якості зворотного зв’язку отримували лайки. Гіпотеза дослідників підтвердилася: чим більше лайків збирала попередня картинка, тим більше нових постів робили учасники.

Автори дослідження сподіваються, що їх висновки допоможуть у боротьбі із залежністю від соцмереж.