Єлизавета II та принц Філіп, фото: The Royal Family

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Чоловіка британської королеви Єлизавети II, принца Філіпа, герцога Единбурзького, сьогодні, 1 березня, перевели для продовження лікування з госпіталю імені короля Едварда VII до іншої лікарні в Лондоні — госпіталю Святого Варфоломія.

Причиною цього є необхідність, поряд із продовженням лікування інфекції, також перевірити його серце через раніше діагностоване захворювання. Про це повідомляє видання The Telegraph з посиланням на Букінгемський палац.

Очікується, що герцог перебуватиме в лікарні щонайменше до кінця цього тижня.

Про те, що принца госпіталізували, стало відомо у середині лютого. За інформацією британських ЗМІ, причиною госпіталізації стала рекомендація лікаря. У Букінгемському палаці пізніше заявили, що напередодні госпіталізації Філіп погано себе почував.

Філіп протягом останнього десятиліття неодноразово потребував лікування з приводу рецидиву інфекції сечового міхура. Крім того, на Різдво у 2011 році йому зробили операцію з очищення закупореної артерії в серці після того, як він був доставлений до лікарні з болями в грудях.