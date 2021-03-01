Верховний суд дав хід оскарженню санкцій Зеленського проти телеканалів

https://racurs.ua/ua/n151128-verhovnyy-sud-dav-hid-oskarjennu-sankciy-zelenskogo-proty-telekanaliv.html

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Верховний суд 1 березня дав хід першій справі щодо оскарження указу президента Володимира Зеленського про санкції проти телеканалів ZIK, NewsOne та «112 Україна», пов’язаних з проросійським нардепом Віктором Медведчуком. Сьогодні суд відкрив провадження у цій справі, її розгляд призначено на 29 березня.

Про це у понеділок повідомляє прес-служба суду.

26 лютого Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду виніс ухвалу про відкриття провадження у справі № 9901/22/21 за позовом громадянина, який оскаржує указ президента України від 2 лютого № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» у частині застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до телеканалів, — йдеться у повідомленні.

Також Касаційний адмінсуд у складі ВС 26 лютого отримав позов від ТОВ «Лідер ТВ», яке оскаржує указ Зеленського, а саме п. 5 додатка № 2 (що регламентує застосування обмежувальних заходів до позивача). Окрім цього, минулої п’ятниці Верховний суд отримав позов від товариства «Новий формат ТВ», яке оскаржує указ Зеленського через потрапляння до санкційного списку.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 2 лютого запровадив персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Також санкції накладено на низку підприємств медіахолдингу «Новини», куди входять телеканали ZIK і NewsOne, «112 Україна».