«Каналы Медведчука» против Зеленского — когда Верховный суд рассмотрит санкции

https://racurs.ua/n151128-kanaly-medvedchuka-protiv-zelenskogo-kogda-verhovnyy-sud-rassmotrit-sankcii.html

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Верховный суд 1 марта дал ход первому делу об обжаловании указа президента Владимира Зеленского о санкциях против телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», связанных с пророссийским нардепом Виктором Медведчуком. Сегодня суд открыл производство по этому делу, рассмотрение назначено на 29 марта.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба суда.

26 февраля Кассационный суд в составе Верховного суда вынес определение об открытии производства по делу № 9901/22/21 по иску гражданина, оспаривающего указ президента Украины от 2 февраля № 43/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» в части применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против телеканалов, — говорится в сообщении.

Также Кассационный админсуд в составе ВС 26 февраля получил иск от ООО «Лидер ТВ», которое обжаловало указ Зеленского, а именно п. 5 приложения № 2 (регламентирующего применение ограничительных мер к истцу). Кроме этого, в минувшую пятницу Верховный суд получил иск от общества «Новый формат ТВ», которое оспаривает указ Зеленского из-за попадания в санкционный список.

Напомним, Владимир Зеленский 2 февраля ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга «Новости», куда входят телеканалы ZIK и NewsOne, «112 Украина».