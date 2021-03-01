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Ракурс
Объявлено подозрение трем «сотрудникам» пыточной боевиков, фото: Telegram

Трем «сотрудникам» пыточной боевиков «Изоляция» объявлено подозрение

1 мар 2021, 17:30
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Подозрение в удерживании и пытках лиц в расположенной в Донецке подпольной тюрьме боевиков «Изоляция» заочно сообщено трем «сотрудникам» так называемой «МГБ» донецких террористов.

Их подозревают в торговле людьми, участии в не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса). Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Подозрения объявлены следующим лицам:

  • 40-летнему и 41-летнему конвоирам-охранникам «Изоляции»;
  • 40-летнему псевдооперуполномоченному оперативного подразделения «МГБ».

По информации следствия, так называемый оперуполномоченный задерживал гражданских лиц и допрашивал, применяя пытки, после чего отвозил в подпольную тюрьму «Изоляция», обустроенную на территории бывшего завода изоляционных материалов во временно оккупированном Донецке.

Двое подозреваемых входили в состав охраны подпольной тюрьмы. Отмечается, что в «Изоляции» людей не только незаконно удерживали, но и принуждали к тяжелому труду, в частности — разгрузке и погрузке оружия, боеприпасов и емкостей с горюче-смазочными материалами.


В настоящее время установлено 11 потерпевших, пострадавших от преступных действий подозреваемых, — отмечают в прокуратуре.

Напомним, в январе в интернете появились фото подпольной тюрьмы «Изоляция».

Источник: Ракурс


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