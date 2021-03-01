Трьом «співробітникам» катівні бойовиків «Ізоляція» оголошено підозру

Оголошено підозру трьом «співробітникам» катівні бойовиків, фото: Telegram

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Ракурс

Підозру в утриманні та катуванні осіб у розташованій в Донецьку підпільній в’язниці бойовиків «Ізоляція» заочно повідомлено трьом «співробітникам» так званої «МГБ» донецьких терористів.

Їх підозрюють у торгівлі людьми, участі у не передбачених законом воєнізованих формуваннях, порушенні законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу). Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Підозри оголошено таким особам:

40-річному та 41-річному конвоїрам-охоронцям «Ізоляції»;

40-річному псевдооперуповноваженому оперативного підрозділу «МГБ».

За інформацією слідства, так званий оперуповноважений затримував цивільних осіб та допитував, застосовуючи тортури, після чого відвозив до підпільної в’язниці «Ізоляція», облаштованої на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів в тимчасово окупованому Донецьку.

Інші двоє підозрюваних входили до складу охорони підпільної в’язниці. Зазначається, що в «Ізоляції» людей не лише незаконно утримували, а й примушували до важкої праці, зокрема — розвантаження та завантаження зброї, боєприпасів і ємностей з паливно-мастильними матеріалами.

Наразі встановлено 11 потерпілих, які постраждали від злочинних дій підозрюваних, — зазначають в прокуратурі.

Нагадаємо, у січні в інтернеті з’явилися фото підпільної в’язниці «Ізоляція».