Що обіцяв Байден Україні, коли Росія забрала Крим

Джо Байден. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n151124-scho-obicyav-bayden-ukrayini-koly-rosiya-zabrala-krym.html

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Джо Байден обіцяв Україні військову допомогу ще у 2014 році, перебуваючи на посаді віце-президента США. Екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін (2014−2019 роки) поділився, як чинний президент США сприйняв агресію Росії у Криму.

За його словами, американці у 2014 році не намагалися змусити Україну заспокоїтися та припинити чинити спротив. Про це він розповів у інтерв’ю для «Європейської правди».

Як розповідає Клімкін, у 2014 році президент США Джо Байден сказав таку фразу: «Я б зробив з того, що ти питаєш, перше, друге і четверте. І я буду намагатися це робити, але у мене є свій президент»

Він заявив, що не хоче розкривати деталі розмови та називати, про які саме пункти йшла мова, однак він зауважив, що це чутливі моменти, у яких Байден його підтримав. Зокрема, серед пунктів було питання про військову допомогу.

І він це казав, не приховуючи, у присутності 7−8 людей зі своєї команди, — додав колишній очільник МЗС.



Також колишній очільник МЗС висловив впевненість у тому, що нова адміністрація США підтримуватиме жорсткий опір України російській агресії. Клімкін нагадав, що Байден підтримував надання летальної зброї України. Водночас він не став прогнозувати, чи збережеться така підтримка з боку США і надалі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що анексію Криму не визнає нова адміністрація президента США Джо Байдена. У відповідь на заяви Байдена прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що анексії півострова не було. На думку Пєскова, відбулося «возз'єднання Криму з Росією».