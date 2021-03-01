Києву пророкують погіршення карантинної зони

Карантин в Україні. Фото: novakahovka.city

https://racurs.ua/ua/n151125-kyievu-prorokuut-pogirshennya-karantynnoyi-zony.html

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Київ ризикує потрапити в «помаранчеву» зону карантину.

Зараз у столиці йде прогнозоване зростання захворюваності на COVID-19, заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в коментарі «РБК-Україна».

При цьому в Києві виконують всі необхідні заходи, зокрема й ревізії закладів охорони здоров’я.

Є ризик потрапляння до «помаранчевої» зони, це прогнозовано. Це відбудеться, можливо, на наступному тижні. Неминуче Київ потрапить до «помаранчевої» зони, — заявив Рубан.



Він додав, що зростання захворюваності спостерігатиметься в столиці протягом березня-квітня, після чого почнеться зменшення кількості хворих на коронавірус.

Нагадаємо, станом на 1 березня Київ перебуває в «жовтій» зоні карантину.