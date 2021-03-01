Києву пророкують погіршення карантинної зони

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Карантин в Україні. Фото: novakahovka.city
Києву пророкують погіршення карантинної зониhttps://racurs.ua/ua/n151125-kyievu-prorokuut-pogirshennya-karantynnoyi-zony.htmlРакурс
Київ ризикує потрапити в «помаранчеву» зону карантину.
Зараз у столиці йде прогнозоване зростання захворюваності на COVID-19, заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в коментарі «РБК-Україна».
При цьому в Києві виконують всі необхідні заходи, зокрема й ревізії закладів охорони здоров’я.
Є ризик потрапляння до «помаранчевої» зони, це прогнозовано. Це відбудеться, можливо, на наступному тижні. Неминуче Київ потрапить до «помаранчевої» зони, — заявив Рубан.
Він додав, що зростання захворюваності спостерігатиметься в столиці протягом березня-квітня, після чого почнеться зменшення кількості хворих на коронавірус.
Нагадаємо, станом на 1 березня Київ перебуває в «жовтій» зоні карантину.
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