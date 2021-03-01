Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Карантин в Україні. Фото: novakahovka.city

Києву пророкують погіршення карантинної зони

1 бер 2021, 17:07
999

Київ ризикує потрапити в «помаранчеву» зону карантину.

Зараз у столиці йде прогнозоване зростання захворюваності на COVID-19, заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в коментарі «РБК-Україна».

При цьому в Києві виконують всі необхідні заходи, зокрема й ревізії закладів охорони здоров’я.

Є ризик потрапляння до «помаранчевої» зони, це прогнозовано. Це відбудеться, можливо, на наступному тижні. Неминуче Київ потрапить до «помаранчевої» зони, — заявив Рубан.


Він додав, що зростання захворюваності спостерігатиметься в столиці протягом березня-квітня, після чого почнеться зменшення кількості хворих на коронавірус.

Нагадаємо, станом на 1 березня Київ перебуває в «жовтій» зоні карантину.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...
Новини партнерів