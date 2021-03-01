Хто тепер видаватиме дозволи на зброю, вказали у Авакова

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Хто відтепер видаватиме дозволи на зброю в Україні після сьогоднішнього розформування підрозділів по контролю над обігом зброї, розповів заступник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, Національна поліція впродовж двох тижнів запустить нову систему видачі дозволів на зброю.

Спочатку МВС призначить в дозвільну службу працівників, до роботи яких не було претензій. Про це заступник Арсена Авакова розповів під час телеефіру каналу «Україна 24».

Ми проведемо перевірку всіх співробітників, які мали причетність та посадові обов’язки для оформлення зброї. Тимчасово перепризначимо тих осіб, до яких немає питань, — розповів Геращенко.

З його слів, МВС планує проведення глибинної реформи системи видачі дозволів.

Реформа буде затверджена міністром внутрішніх справ. І в новому законі про зброю ми пропишемо правила, при яких поліція займатиметься тільки контролем за обігом зброї… Щоб не було такого, щоб поліція і видавала дозволи, і контролювала, — резюмував чиновник.

Нагадаємо, раніше 1 березня Нацполіція заявила про виявлення корупційної схеми видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї, зокрема мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної та травматичної зброї для відстрілу гумових куль. Було викрито дев’ятьох співробітників поліції, які організували та брали участь у схемі, серед них — чиновники Центрального апарату Нацполіції та співробітники в регіонах. Глава Нацполіцїі Ігор Клименко розформував підрозділів контролю над обігом зброї.