Кто теперь будет выдавать разрешения на оружие, сообщили у Авакова

Кто теперь будет выдавать разрешения на оружие, назвали у Авакова

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Кто теперь будет выдавать разрешения на оружие в Украине после сегодняшнего расформирования подразделений по контролю за оборотом оружия, рассказал заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, Национальная полиция в течение двух недель запустит новую систему выдачи разрешений на оружие.

Сначала МВД назначит в разрешительную службу сотрудников, к работе которых не было претензий. Об этом заместитель Арсена Авакова рассказал во время телеэфира на канале «Украина 24».

Мы проведем проверку всех сотрудников, которые были причастны и имели должностные обязанности по оформлению оружия. Временно переназначат тех лиц, к которым нет вопросов, — рассказал Геращенко.

По его словам, МВД планирует проведение глубинной реформы системы выдачи разрешений.

Реформа будет утверждена министром внутренних дел. И в новом законе об оружии мы пропишем правила, при которых полиция будет заниматься только контролем за оборотом оружия… Чтобы не было такого, чтобы полиция и выдавала разрешения, и контролировала, — резюмировал чиновник.

Напомним, ранее 1 марта Нацполиция заявила об обнаружении коррупционной схемы выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия, в том числе охотничьего огнестрельного нарезного, гладкоствольного и травматического оружия для отстрела резиновых пуль. Были разоблачены девять сотрудников полиции, которые организовали и участвовали в схеме, среди них — чиновники Центрального аппарата Нацполиции и сотрудники в регионах. Глава Нацполиции Игорь Клименко расформировал подразделения по контролю над оборотом оружия.