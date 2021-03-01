Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Всех владельцев оружия в Украине проверят — Нацполиция

Всех владельцев оружия в Украине проверят — Нацполиция

1 мар 2021, 16:35
999

Всех владельцев оружия в Украине проверят в связи с разоблачением коррупционной схемы выдачи разрешений на владение оружием.

Об этом 1 марта сообщает в Фейсбуке пресс-служба Национальной полиции Украины, ссылаясь на приказ главы Нацполиции Игоря Клименко о расформировании подразделений по контролю над оборотом оружия.

Каждое личное дело владельца оружия в Украине будет проверено отдельно на предмет законности получения разрешения. Свыше 2 тыс. разрешений, выданных с нарушениями, будут аннулированы, а оружие — изъято, — добавили правоохранители.


Напомним, ранее сегодня Клименко рассказал об обнаружении коррупционной схемы выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия, в том числе охотничьего огнестрельного нарезного, гладкоствольного и травматического оружия для отстрела резиновых пуль.

Тогда разоблачили девять сотрудников полиции, которые организовали и участвовали в схеме, среди них были чиновники Центрального аппарата Нацполиции и сотрудники в регионах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров