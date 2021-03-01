Всіх власників зброї в Україні перевірять — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n151121-vsih-vlasnykiv-zbroyi-v-ukrayini-pereviryat-nacpoliciya.html

Ракурс

Всіх власників зброї в Україні перевірять у зв’язку з викриттям корупційної схеми видачі дозволів на володіння зброєю.

Про це 1 березня інформує у Фейсбук прес-служба Національної поліції України, посилаючися на наказ глави Нацполіцїі Ігоря Клименка щодо розформування підрозділів контролю над обігом зброї.

Кожну особову справу власника зброї в Україні буде перевірено окремо щодо законності отримання дозволу. Понад 2 тис. дозволів, виданих із порушеннями, буде анульовано, а зброю — вилучено, — додали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше сьогодні Клименко розповів про виявлення корупційної схеми видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї, зокрема мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної та травматичної зброї для відстрілу гумових куль.

Було викрито дев’ятьох співробітників поліції, які організували та брали участь у схемі, серед них — чиновники Центрального апарату Нацполіції та співробітники в регіонах.