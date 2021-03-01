10-секундне відео продали в США за 6,6 млн доларів

https://racurs.ua/ua/n151123-10-sekundne-video-prodaly-v-ssha-za-6-6-mln-dolariv.html

Ракурс

10-секундний відеокліп купив колекціонер творів мистецтва з Маямі Пабло Родрігес-Фрайле. Це сталося в жовтні 2020 року. Тоді чоловік заплатив за твір, який міг подивитися безкоштовно, майже 67 тис. дол.

Минулого тижня він продав куплене раніше відео за 6,6 млн, інформує Reuters.

Everydays: The first 5000 days — так називається відеокліп, який створив цифровий художник Beeple (Майк Вінкельманн). Він складається з 5 тис. картин, які автор створював кожен день з 2007 року.

На відео величезна фігура 45-го президента США Дональда Трампа, вкрита різними гаслами, падає на землю.

Відео було аутентифіковане за допомогою блокчейна. Він служить цифровим підписом для підтвердження унікальності цифрового об'єкта і особистості його власника.

Це новий тип цифрового активу, відомий як невзаємозамінний токен (non-fungible token або NFT). На відміну від «взаємозамінних» активів, таких як акції, золоті злитки або долари, невзаємозамінні токени відносяться до предметів, які не можна обміняти на аналогічній основі.

Популярність NFT різко зросла під час пандемії коронавірусу, оскільки інвестори готові віддавати великі суми грошей за предмети, які існують тільки в інтернеті: цифрові картини, ексклюзивні назви і т.д.

За інформацією торговельного майданчика для NFT OpenSea, у лютому обсяг продажів досяг 86,3 млн. дол. Для порівняння: в січні він становив 8 млн дол., а рік тому — 1,5 млн дол.

Зараз кліп продає британський аукціонний будинок Christie’s.