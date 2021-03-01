Десятисекундное видео за 6,6 млн долларов продали в США

https://racurs.ua/n151123-10-sekundnoe-video-s-trampom-prodali-v-ssha-za-6-6-mln-dollarov.html

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10-секундный видеоклип купил коллекционер произведений искусства из Майами Пабло Родригес-Фрайле. Это произошло в октябре 2020 года. Тогда мужчина заплатил за произведение, которое мог посмотреть бесплатно, почти 67 тыс. долл.

На прошлой неделе он продал купленное ранее видео за 6,6 млн, информирует Reuters.

Everydays: The first 5000 days — так называется видеоклип, который создал цифровой художник Beeple (Майк Винкельманн). Он состоит из 5 тыс. картин, которые автор создавал каждый день с 2007 года.

На видео громадная фигура 45-го президента США Дональда Трампа, покрытое разными лозунгами, падает на землю.

Видео было аутентифицировано при помощи блокчейна. Он является цифровой подписью для подтверждения уникальности цифрового объекта и личности его владельца.

Это новый тип цифрового актива, известный как невзаимозаменяемый токен (non-fungible token или NFT). В отличие от «взаимозаменяемых» активов, таких как акции, золотые слитки или доллары, невзаимозаменяемые токены относятся к предметам, которые нельзя обменять на аналогичной основе.

Популярность NFT резко возросла во время пандемии коронавирус, поскольку инвесторы готовы отдавать большие суммы денег за предметы, которые существуют только в интернете: цифровые картины, эксклюзивные названия и т.д.

По информации торговой площадки для NFT OpenSea, в феврале объем продаж достиг 86,3 млн долл. Для сравнения: в январе он был равен 8 млн долл., а год назад — 1,5 млн долл.

Сейчас клип продает британский аукционный дом Christie’s.