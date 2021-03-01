Киеву пророчат ухудшение карантинной зоны. Фото: novakahovka.city

https://racurs.ua/n151125-kievu-prorochat-uhudshenie-karantinnoy-zony.html

Ракурс

Киев рискует попасть в «оранжевую» зону карантина.

Сейчас в столице идет прогнозируемый рост заболеваемости COVID-19, заявил глава Госпостребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии «РБК-Украина».

При этом в Киеве выполняются все необходимые меры, в том числе ревизии заведений здравоохранения.

Есть риск попадания в «оранжевую» зону, это прогнозируемо. Это произойдет, может быть, на следующей неделе. Неизбежно Киев попадет в «оранжевую» зону, — заявил Рубан.



Он добавил, что рост заболеваемости будет наблюдаться в столице на протяжении марта-апреля, после чего начнется уменьшение количества больных коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 1 марта Киев находится в «желтой» зоне карантина.