Что обещал Байден Украине, когда Россия забрала Крым

Джо Байден. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n151124-chto-obeschal-bayden-ukraine-kogda-rossiya-zabrala-krym.html

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Джо Байден обещал Украине военную помощь еще в 2014 году, будучи вице-президентом США. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин (2014−2019 годы) поделился, как действующий президент США отреагировал на агрессию России в Крыму.

По его словам, американцы в 2014 году не пытались заставить Украину успокоиться и прекратить сопротивляться. Об этом он рассказал в интервью для «Европейской правды».

Как рассказывает Климкин, в 2014 году президент США Джо Байден сказал такую ​​фразу: «Я бы сделал из того, что ты спрашиваешь, первое, второе и четвертое. И я буду пытаться это делать, но у меня есть свой президент»

Он заявил, что не хочет раскрывать детали разговора, и называть, о каких именно пунктах шла речь, однако он отметил, что это деликатные моменты, в которых Байден его поддержал. В частности, среди пунктов был вопрос о военной помощи.

И он это говорил не скрывая, в присутствии 7−8 человек из своей команды, — добавил бывший глава МИД.



Также экс-глава МИД выразил уверенность в том, что новая администрация США будет поддерживать жесткое сопротивление Украины российской агрессии. Климкин напомнил, что Байден поддерживал предоставление летального оружия Украине. При этом он не стал прогнозировать, сохранится ли такая поддержка со стороны США и в дальнейшем.

Напомним, ранее мы сообщали, что аннексию Крыма не признает новая администрация президента США Джо Байдена. В ответ на заявления Байдена пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что аннексии полуострова не было. По мнению Пескова, произошло «воссоединение Крыма с Россией».