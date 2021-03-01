Аварія на «Формулі Е» – болід зробив сальто і полетів у бар'єри

https://racurs.ua/ua/n151130-avariya-na-formuli-e-bolid-zrobyv-salto-i-poletiv-u-bariery-video.html

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Під час другої гонки етапу «Формули Е» в Саудівській Аравії сталася аварія за участі гонщика команди Mahindra Racing Алекса Лінна.

Аварія сталася на 26-му колі гонки в кінці довгої прямої. Лінн і Мітч Еванс сперечалися за 14 місце і зіткнулися на гальмуванні, повідомили у прес-службі «Формули Е».

Британця після цього терміново відправили до лікарні, де йому провели комп’ютерну томографію.

Медики не знайшли ушкоджень — команда Mahindra вже підтвердила, що Лінн виступить за неї на наступному етапі в Римі.

Неприємний епізод. Якоїсь миті я побачив його машину над собою. Але головне, що з ним усе гаразд. Я побачив, як його машина врізалася в стіну і зупинився, щоб перевірити, як він. Ніколи не хочеш бачити щось подібне, тим більше, що ми друзі, — прокоментував ситуацію Мітч Еванс.



Переміг у гонці пілот Jaguar Racing Сем Берд. Друге і третє місце зайняли Робін Фрайнс і Жан-Ерік Вернь.