Юлія Кузьменко зареєстрували кандидатом у нардепи на Донеччині — ЦВК

https://racurs.ua/ua/n151131-uliya-kuzmenko-stala-kandydatom-u-nardepy-na-donechchyni-cvk.html

Ракурс

Юлія Кузьменко стала кандидатом у нардепи — Центральна виборча комісія (ЦВК) 1 березня офіційно зареєструвала дитячого кардіохірурга і волонтера, яка фігурує у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, кандидатом у народні депутати від партії «Європейська солідарність» у 50-му окрузі в Донецькій області.

Про це повідомила у Фейсбук прес-служба «ЄС» за результатами рішення ЦВК, оголошеного на засіданні у понеділок.

Мене офіційно зареєстрували кандидаткою в народні депутати України у 50-му окрузі на Донеччині. Ці вибори для мене — продовження боротьби, яку ми ведемо вже сім років за український Донбас, — зазначила Кузьменко.

Волонтер зазначила, що планує вести активну передвиборчу кампанію.

Нагадаємо, раніше з’їзд партії п’ятого президента Петра Порошенка висунув Юлію Кузьменко кандидатом у депутати Верховної Ради на довиборах, які призначені на 28 березня 2021 року.