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Ракурс
Юлія Кузьменко зареєстрували кандидатом у нардепи на Донеччині — ЦВК

Юлію Кузьменко зареєстрували кандидатом у нардепи на Донеччині — ЦВК

1 бер 2021, 18:17
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Юлія Кузьменко стала кандидатом у нардепи — Центральна виборча комісія (ЦВК) 1 березня офіційно зареєструвала дитячого кардіохірурга і волонтера, яка фігурує у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, кандидатом у народні депутати від партії «Європейська солідарність» у 50-му окрузі в Донецькій області.

Про це повідомила у Фейсбук прес-служба «ЄС» за результатами рішення ЦВК, оголошеного на засіданні у понеділок.

Мене офіційно зареєстрували кандидаткою в народні депутати України у 50-му окрузі на Донеччині. Ці вибори для мене — продовження боротьби, яку ми ведемо вже сім років за український Донбас, — зазначила Кузьменко.

Волонтер зазначила, що планує вести активну передвиборчу кампанію.


Нагадаємо, раніше з’їзд партії п’ятого президента Петра Порошенка висунув Юлію Кузьменко кандидатом у депутати Верховної Ради на довиборах, які призначені на 28 березня 2021 року.

Джерело: Ракурс


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