Аваков ответил на упреки о премьерских амбициях и сравнение с чертом

https://racurs.ua/n151137-avakov-otvetil-na-upreki-o-premerskih-ambiciyah-i-sravnenie-s-chertom.html

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Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, заверил, что не может претендовать на пост премьер-министра, поскольку не выигрывал выборы в Верховную Раду. Так он ответил на вопрос о возможных амбициях возглавить Кабинет министров вместо Дениса Шмыгаля.

А почему я должен иметь такие амбиции? Я что, выиграл выборы? Моя партия пришла номером один или два? Выборы выиграл Зеленский, его партия пришла номером один. Вопрос о премьерстве — это вопрос того, кто выиграл на выборах. Вот так я к этому отношусь, — отметил Аваков в интервью в программе «VIP с Натальей Мосейчук».

На уточняющий вопрос, предлагал ли президент Владимир Зеленский ему пост премьера, он ответил:

Нет, не предлагал.

Кроме этого, Аваков ответил на вопрос ведущей о том, считает ли он себя «чертом». Такое псевдо глава МВД получил после резонансных дел об убийствах Екатерины Гандзюк и Павла Шеремета.

А может Аваков — ангел, что терпит это все, в том числе такое отношение… У меня такая работа, которая требует иногда быть твердым, иногда лирическим, иногда человечным, а часто жестким. И когда на нас наезжают, или несправедливо критикуют, и кто-то закипает последними словами, я их собираю и говорю: «Ребята, не сахарные, не растаете, вы знаете на какую работу пришли, делайте свое дело, потом разберемся», — заявил Аваков.



Он также рассказал о своем главном принцыпе: «делай, что должен и будь что будет».