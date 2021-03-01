США виділять ЗСУ ще 125 млн доларів — військова допомога США

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США виділять Збройним силам України ще 125 млн дол. в рамках нового пакету військової допомоги.

Про таке рішення Вашингтону 1 березня офіційно повідомив під час брифінгу для преси спікер Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, ці гроші допоможуть Україні поліпшити оперативну сумісність з НАТО.

Сьогодні Міністерство оборони оголошує про новий пакет в обсязі 125 млн дол. ініціативи з надання Україні сприяння у сфері безпеки, — сказав Кірбі.

Новий пакет військової допомоги, затверджений Адміністрацією президента Сполучених Штатів Джо Байдена, за словами прес-секретаря Пентагону, включатиму допомогу з підготовки, оснащення та проведення інструктажів задля збереження територіальної цілісності і забезпечення охорони українських кордонів.

Нинішні дії підкріплюють прихильність США надання оборонних летальних озброєнь, щоб допомогти Україні більш ефективно оборонятися від російської агресії, — запевнив Кірбі.

Деталі, що стосуються військової допомоги США Україні, будуть оприлюднені пізніше.

Згодом у Міноборони США додали, що пакет USAI включає два додаткові озброєні патрульні катери Mark IV, контрартилерійські радари, тактичне обладнання, постійну підтримку супутникової зйомки, обладнання для надання військової медичної допомоги та бойової евакуації.

Нагадаємо, торік у США затвердили пакет безпекової допомоги Україні у сумі 250 млн дол.