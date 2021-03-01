США выделят ВСУ еще 125 млн долларов

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США выделят Вооруженным силам Украины еще 125 млн долл. в рамках нового пакета военной помощи.

О таком решении Вашингтоне 1 марта официально сообщил во время брифинга для прессы спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, эти деньги помогут Украине улучшить оперативную совместимость с НАТО.

Сегодня Министерство обороны объявит о новом пакете в объеме 125 млн долл. инициативы по предоставлению Украине содействия в сфере безопасности, — сказал Кирби.

Новый пакет военной помощи, утвержденный Администрацией президента Соединенных Штатов Джо Байдена, по словам пресс-секретаря Пентагона, будет включать помощь по подготовке, оснащению и проведению инструктажей для сохранения территориальной целостности и обеспечения охраны украинских границ.

Нынешние действия подкрепляют приверженность США предоставлению оборонных летальных вооружений, чтобы помочь Украине более эффективно обороняться от российской агрессии, — заверил Кирби.

Детали, касающиеся военной помощи США Украине, будут обнародованы позже.

Впоследствии в Минобороны США добавили, что пакет USAI включает два дополнительных вооруженных патрульных катера Mark IV, контрартиллерийские радары, тактическое оборудование, постоянную поддержку спутниковой съемки, оборудование для оказания военной медицинской помощи и боевой эвакуации.

Напомним, в прошлом году в США утвердили пакет военной помощи Украине в сумме 250 млн долл.