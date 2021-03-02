Анджелина Джоли продала картину Черчилля за рекордную сумму. Фото: marieclaire.ru

https://racurs.ua/n151152-andjelina-djoli-prodala-kartinu-cherchillya-za-rekordnuu-summu-foto.html

Ракурс

Анджелина Джоли, известная голливудская киноактриса, продала картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

Картину купили за 11,5 млн долл. — цена является рекордной для работ Черчилля. Сначала стоимость полотна оценивалась в 2−3 млн долл., сообщает CNN.

Черчилль был художником-любителем, который написал около 500 картин после того, как занялся живописью в 40 лет.

«Башня мечети Кутубия» — единственная картина, которую британский лидер написал во время Второй мировой войны. На произведении искусства изображена мечеть XII века в Марракеше с Атласскими горами на заднем плане.

Политик написал картину в январе 1943 года после встречи с президентом США Франклином Рузвельтом в Касабланке, где прошли переговоры руководителей стран антигитлеровской коалиции.

В том же году Черчилль подарил картину Рузвельту, а затем по наследству она перешла его сыну. В 2011 году Брэд Питт купил картину в подарок Джоли.

Ранее мы сообщали, что Анджелина Джоли выставила на аукцион дорогую картину — подарок от ее бывшего мужа Брэда Питта.