Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Правоохранители предотвратили вывоз культурных ценностей из Украины, фото: СБУ

Античное оружие, доспехи и монеты — группировку контрабандистов старины разоблачили в Украине (ФОТО)

2 мар 2021, 11:01
999

Организованную группировку контрабандистов культурных ценностей разоблачили в Украине.

Ценности нелегально вывозились в Евросоюз для продажи. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что контрабанду дельцы переправляли через границу с помощью сервисов международной почтовой связи, указывая в декларациях недостоверную информацию об отправке.

СБУ зафиксировала несколько таких случаев.

Кроме того, во время проведения у злоумышленников обысков была изъята подготовленная к нелегальной переправке коллекция предметов старины на сумму почти 1 млн долл.

В частности, правоохранители обнаружили:

  • 21 единицу холодного оружия разных периодов, в том числе античного;
  • доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также XVIII—XIX вв.еков;
  • многочисленные старинные предметы быта.

Изъятые предметы направили на экспертизу, после завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче их в музейный фонд.

Решается вопрос о сообщении организаторам группировки о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса.

Правоохранители предотвратили вывоз культурных ценностей из Украины, фото: СБУ

Правоохранители предотвратили вывоз культурных ценностей из Украины, фото: СБУ

Правоохранители предотвратили вывоз культурных ценностей из Украины, фото: СБУ

Правоохранители предотвратили вывоз культурных ценностей из Украины, фото: СБУ

Правоохранители предотвратили вывоз культурных ценностей из Украины, фото: СБУ


Правоохранители предотвратили вывоз культурных ценностей из Украины, фото: СБУ

Напомним, в 2018 году правоохранители на Донбассе предотвратили продажу через интернет окаменелых водорослей возрастом около 300 млн лет.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров