Античное оружие, доспехи и монеты — группировку контрабандистов старины разоблачили в Украине (ФОТО)https://racurs.ua/n151151-antichnoe-orujie-dospehi-i-monety-gruppirovku-kontrabandistov-stariny-razoblachili-v-ukraine.htmlРакурс
Организованную группировку контрабандистов культурных ценностей разоблачили в Украине.
Ценности нелегально вывозились в Евросоюз для продажи. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что контрабанду дельцы переправляли через границу с помощью сервисов международной почтовой связи, указывая в декларациях недостоверную информацию об отправке.
СБУ зафиксировала несколько таких случаев.
Кроме того, во время проведения у злоумышленников обысков была изъята подготовленная к нелегальной переправке коллекция предметов старины на сумму почти 1 млн долл.
В частности, правоохранители обнаружили:
- 21 единицу холодного оружия разных периодов, в том числе античного;
- доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также
XVIII—XIX вв.еков;
- многочисленные старинные предметы быта.
Изъятые предметы направили на экспертизу, после завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче их в музейный фонд.
Решается вопрос о сообщении организаторам группировки о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса.
Напомним, в 2018 году правоохранители на Донбассе предотвратили продажу через интернет окаменелых водорослей возрастом около 300 млн лет.