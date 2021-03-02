Правоохранители предотвратили вывоз культурных ценностей из Украины, фото: СБУ

https://racurs.ua/n151151-antichnoe-orujie-dospehi-i-monety-gruppirovku-kontrabandistov-stariny-razoblachili-v-ukraine.html

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Организованную группировку контрабандистов культурных ценностей разоблачили в Украине.

Ценности нелегально вывозились в Евросоюз для продажи. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что контрабанду дельцы переправляли через границу с помощью сервисов международной почтовой связи, указывая в декларациях недостоверную информацию об отправке.

СБУ зафиксировала несколько таких случаев.

Кроме того, во время проведения у злоумышленников обысков была изъята подготовленная к нелегальной переправке коллекция предметов старины на сумму почти 1 млн долл.

В частности, правоохранители обнаружили:

21 единицу холодного оружия разных периодов, в том числе античного;

доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также XVIII—XIX вв. еков;

еков; многочисленные старинные предметы быта.

Изъятые предметы направили на экспертизу, после завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче их в музейный фонд.

Решается вопрос о сообщении организаторам группировки о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса.

Напомним, в 2018 году правоохранители на Донбассе предотвратили продажу через интернет окаменелых водорослей возрастом около 300 млн лет.