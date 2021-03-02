Правоохоронці запобігли вивезенню культурних цінностей з України, фото: СБУ

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Організоване угрупування контрабандистів культурних цінностей викрили в Україні.

Цінності нелегально вивозилися до Євросоюзу для продажу. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що контрабанду ділки переправляли через кордон за допомогою сервісів міжнародного поштового зв’язку, вказуючи у деклараціях недостовірну інформацію щодо відправлення.

СБУ зафіксувала кілька таких випадків.

Крім того, під час проведення у зловмисників обшуків було вилучено підготовлену до нелегального переправлення колекцію предметів старовини на суму майже 1 млн дол.

Зокрема, було виявлено:

21 одиницю холодної зброї різних періодів, у тому числі античного;

обладунки, золоті і срібні монети часів Київської Русі, а також XVIII-XIX столітть;

численні старовинні предмети побуту.

Вилучені предмети направили на експертизу, після завершення досудового розслідування розглядатиметься питання щодо передачі їх до музейного фонду.

Вирішується питання щодо повідомлення організаторам угруповання про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у 2018 році правоохоронці на Донбасі запобігли продажу через інтернет скам’янілих водоростей віком близько 300 млн років.