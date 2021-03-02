Анджеліна Джолі продала картину Черчилля за рекордну суму. Фото: marieclaire.ru

https://racurs.ua/ua/n151152-andjelina-djoli-prodala-kartynu-cherchyllya-za-rekordnu-sumu-foto.html

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Анджеліна Джолі, відома голлівудська кіноакторка, продала картину колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля.

Картину купили за 11,5 млн дол. — ціна є рекордною для робіт Черчилля. Спочатку вартість полотна оцінювалася у 2−3 млн дол., повідомляє CNN.

Черчилль був художником-аматором, який написав близько 500 картин після того, як зайнявся живописом у 40 років.

«Вежа мечеті Кутубія» — єдина картина, яку британський лідер написав під час Другої світової війни. На витворі мистецтва зображена мечеть XII століття в Марракеші з Атласькими горами на задньому плані.

Політик написав картину в січні 1943 року після зустрічі з президентом США Франкліном Рузвельтом у Касабланці, де пройшли переговори керівників країн антигітлерівської коаліції.

У тому ж році Черчилль подарував картину Рузвельту, а потім у спадок вона перейшла його синові. У 2011 році Бред Пітт купив картину в подарунок Джолі.

Раніше ми повідомляли, що Анджеліна Джолі виставила на аукціон дорогу картину — подарунок її колишнього чоловіка Бреда Пітта.