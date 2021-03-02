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Ракурс
Анджеліна Джолі продала картину Черчилля за рекордну суму. Фото: marieclaire.ru

Анджеліна Джолі продала картину Черчилля за рекордну суму (ФОТО)

2 бер 2021, 11:16
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Анджеліна Джолі, відома голлівудська кіноакторка, продала картину колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля.

Картину купили за 11,5 млн дол. — ціна є рекордною для робіт Черчилля. Спочатку вартість полотна оцінювалася у 2−3 млн дол., повідомляє CNN.

Анджеліна Джолі продала картину Черчилля за рекордну суму. Фото: Associated Press

Черчилль був художником-аматором, який написав близько 500 картин після того, як зайнявся живописом у 40 років.

«Вежа мечеті Кутубія» — єдина картина, яку британський лідер написав під час Другої світової війни. На витворі мистецтва зображена мечеть XII століття в Марракеші з Атласькими горами на задньому плані.

Анджеліна Джолі продала картину Черчилля за рекордну суму. Фото: Associated Press

Політик написав картину в січні 1943 року після зустрічі з президентом США Франкліном Рузвельтом у Касабланці, де пройшли переговори керівників країн антигітлерівської коаліції.

У тому ж році Черчилль подарував картину Рузвельту, а потім у спадок вона перейшла його синові. У 2011 році Бред Пітт купив картину в подарунок Джолі.


Анджеліна Джолі продала картину Черчилля за рекордну суму. Фото: Twitter

Раніше ми повідомляли, що Анджеліна Джолі виставила на аукціон дорогу картину — подарунок її колишнього чоловіка Бреда Пітта.

Джерело: Ракурс


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