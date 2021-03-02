Медведчук рятуватиме рейтинг ОПЗЖ після закриття каналів “за прикладом комуністів” - канали Медведчука

https://racurs.ua/ua/n151153-medvedchuk-ryatuvatyme-reytyng-opzj-pislya-zakryttya-kanaliv-za-prykladom-komunistiv.html

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Віктор Медведчук, проросійський депутат Верховної Ради, розповів, як рятуватиме рейтинг партії «Опозиційна платформа — За життя» після блокування президентом Володимиром Зеленським трьох телеканалів.

Я в політику прийшов наприкінці 1990 років, і ще тоді говорив, що треба вчитися у комуністів і соціалістів найнадійнішої роботи за принципом «двері у двері, вухо у вухо». Це означає йти до людей і пояснювати, — заявив кум Путіна в інтерв’ю для «ВВС Україна».

На думку Медведчука, у сучасні часи треба працювати у соціальних мережах, де багато українців проводять свій час.

Сьогодні є новинки, не обов’язково двері в двері та вухо у вухо, зараз і з дверима і з вухами проблема. Ментальність людей змінюється. Треба працювати у соцмережах. Якщо там сьогодні сидить багато населення, треба зробити все можливе, не лише телеканали, — заявив політик.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час інтерв’ю заявив, що Медведчук займався питаннями обміну полоненими для того, щоб повернутися в українську політику, а п’ятий президент України Петро Порошенко сприяв йому в цьому.