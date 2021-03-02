Медведчук розповів, чому його так не люблять українці

https://racurs.ua/ua/n151155-medvedchuk-rozpoviv-chomu-yogo-tak-ne-lublyat-ukrayinci.html

Ракурс

Віктор Медведчук, проросійський депутат Верховної Ради від фракції «Опозиційна платформа — За життя», розповів, чому у нього високий антирейтинг. Раніше соціологи зазначили, що 58% українців підтримують нещодавно запроваджені санкції проти політика.

Ви хочете сказати, у мене найбільший антирейтинг? Ви помиляєтеся. У Порошенка більший, у інших більший… Я — людина, яка має принципову позицію з багатьох питань, які стосуються мене особисто. І я буду цю принципову позицію відстоювати. Можливо, відповідь на ваше запитання, з яким я категорично не згоден: чому мене так не люблять українці — саме в тому, що я завжди був самим собою, — заявив Медведчук в інтерв’ю для «ВВС Україна».

За його словами, людина, яка себе поважає, повинна відстоювати свої погляди.

Я ж не приховую про себе нічого. Ось який я є. І якщо мене не люблять таким, як я є, значить, це проблема тих, хто не любить, — резюмував нардеп.

Нагадаємо, раніше Медведчук заявив, що рятуватиме рейтинг ОПЗЖ після закриття каналів «за прикладом комуністів».