Кто возглавит Антикоррупционную прокуратуру — в сети появился список претендентов

https://racurs.ua/n151157-kto-vozglavit-antikorrupcionnuu-prokuraturu-v-seti-poyavilsya-spisok-pretendentov.html

Ракурс

Комиссия утвердила перечень кандидатов на должности руководителя САП и его заместителей. В частности, среди фамилий есть исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук.

Ранее он сообщал, что будет подаваться на конкурс. Как сообщил в своем Телеграм-канале журналист «Cлова і діло» Олег Новиков, в утвержденном списке есть такие прокуроры САП:

начальник четвертого отдела САП Роман Симкив;

прокуроры Андрей Перов, Алексей Скибенко;

начальник шестого отдела САП Сергей Козачина и прокуроры этого же отдела Андрей Касьян и Сергей Подгорец;

прокурор второго отдела САП Виталий Кравец;

прокурор пятого отдела Денис Демкив;

детективы НАБУ Елена Кролевецкая (руководитель первого подразделения детективов НАБУ), Тарас Филоненко (заместитель руководителя подразделения НАБУ).

Симкив и прокуроры его отдела работали по делам экс-нардепов Александра Онищенко (газовое дело), ​​Николая Мартыненко (завладение средствами ГП «ВостГОК» и «Энергоатома»), Максима Микитася о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии (в том числе — подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову), одесского бизнесмена Вадима Альперина (злоупотребление на таможне) и экс-начальника Главка Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина (завладение сигаретами).

Козачина и прокуроры его отдела работают по делу Окружного админсуда Киева (Павел Вовк), экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива и его братьев на 260 млн грн., делу олигарха Олега Бахматюка на 1,2 млрд грн.

К конкурсу не допустили бывшего начальника следственной группы Государственного бюро расследований Олега Корецкого. Он запомнился скандальным увольнением из ГБР, когда заявил о давлении на него по делу нардепа Петра Порошенко. Не допустили к конкурсу и бывшего заместителя директора ГБР Ольгу Варченко. Она была заместителем Романа Трубы.

Варченко не допустили из-за того, что она занимала в органах правопорядка должности, задачей которых была борьба с коррупцией. Также к конкурсу не допустили бывшего заместителя генпрокурора Андрея Любовича, который подписывал подозрения по делу пленок Окружного админсуда Киева. После этого его должность сократили.

Конкурс на должность главы САП объявили в январе 2021 года. Заместитель генерального прокурора — руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий объявил о своей отставке 21 августа 2020 года. Холодницкий возглавлял САП с момента ее создания в 2015 году.

На должность руководителя САП подали заявления 111 человек. Всего на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре претендуют 169 кандидатов.