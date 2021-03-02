Зеленський зробив щеплення від коронавірусу вакциною Covishield, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n151160-zelenskyy-zrobyv-scheplennya-vid-koronavirusu-vakcynou-covishield-foto.html

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Володимир Зеленський 2 березня зробив щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield).

Президент вакцинувався в зоні ООС разом із військовими.

Лікарів і військових уже вакцинують. Усіх інших закликаю записатися в чергу в «Дії». Боятися нічого, подаю особистий приклад, — написав президент у своїх соцмережах і виклав фото вакцинації.

Президента вакцинували під час поїздки до зони проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

Радник ОП Михайло Подоляк раніше заявляв, що Зеленський отримає щеплення препаратом AstraZeneca.