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Ракурс
Зеленський зробив щеплення від коронавірусу вакциною Covishield, фото — ОП

Зеленський зробив щеплення від коронавірусу вакциною Covishield (ФОТО)

2 бер 2021, 12:59
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Володимир Зеленський 2 березня зробив щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield).

Президент вакцинувався в зоні ООС разом із військовими.

Лікарів і військових уже вакцинують. Усіх інших закликаю записатися в чергу в «Дії». Боятися нічого, подаю особистий приклад, — написав президент у своїх соцмережах і виклав фото вакцинації.

Зеленський зробив щеплення від коронавірусу вакциною Covishield

Президента вакцинували під час поїздки до зони проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

Радник ОП Михайло Подоляк раніше заявляв, що Зеленський отримає щеплення препаратом AstraZeneca.

Раніше президент розповідав, що буде вакцинуватися разом з українськими військовослужбовцями.

1 березня цією ж вакциною щепився міністр охорони здоров’я Максим Степанов.


«Ракурс» повідомляв, що МОЗ змінило Національний план вакцинації, щоб дозволити топ-посадовцям і публічним людям отримати щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: Ракурс


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