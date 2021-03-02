Зеленський зробив щеплення від коронавірусу вакциною Covishield (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n151160-zelenskyy-zrobyv-scheplennya-vid-koronavirusu-vakcynou-covishield-foto.htmlРакурс
Володимир Зеленський 2 березня зробив щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield).
Президент вакцинувався в зоні ООС разом із військовими.
Лікарів і військових уже вакцинують. Усіх інших закликаю записатися в чергу в «Дії». Боятися нічого, подаю особистий приклад, — написав президент у своїх соцмережах і виклав фото вакцинації.
Президента вакцинували під час поїздки до зони проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.
Радник ОП Михайло Подоляк раніше заявляв, що Зеленський отримає щеплення препаратом AstraZeneca.
Раніше президент розповідав, що буде вакцинуватися разом з українськими військовослужбовцями.
1 березня цією ж вакциною щепився міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Ракурс» повідомляв, що МОЗ змінило Національний план вакцинації, щоб дозволити топ-посадовцям і публічним людям отримати щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19.