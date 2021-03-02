Олексій Арестович, фото: ZN.UA

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Олексій Арестович, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Андрія Єрмака, вважає, що до зриву гучної спецоперації із затримання російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера», пов’язаних з низкою резонансних злочинів, може бути причетний колишній президент України Петро Порошенко.

Про це Арестович заявив в інтерв’ю виданню Politeka.

Так може ваші ж і злили, Петро Олексійович. Тому що, якщо операція почалася у 2018 році, могли злити з офісу президента його тодішнього. Міг він сам злити, хто завгодно міг злити. І потім вся ця операція була під контролем російських спецслужб, — зазначив радник Єрмака.

На думку Арестовича, якщо розслідуванням справи «вагнерівців» займеться тимчасова слідча комісія Верховної Ради, на створенні якої наполягає Порошенко, то на екс-президента і колишнього керівника Головного управління розвідки Василя Бурбу «може чекати багато неприємних сюрпризів».

Знайдуть справжніх винних, а справжні винні якраз ті, хто більше всіх кричить. На злодієві шапка горить, — запевнив радник Єрмака.

Водночас Арестович висловив сумніви, що спецоперація із затримання «вагнерівців» взагалі була.

Нагадаємо, Порошенко нещодавно заявив, що у 2018 році, в часи свого президентства, особисто санкціював проведення операції із затримання «вагнерівців».