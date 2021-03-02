Алексей Арестович, фото: ZN.UA

https://racurs.ua/n151159-spiker-tkg-zayavil-chto-zaderjanie-vagnerovcev-mog-sorvat-poroshenko.html

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Алексей Арестович, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы Офиса президента Андрея Ермака, считает, что к срыву громкой спецоперации по задержанию российских наемников из частной военной компании «Вагнера», связанных с рядом резонансных преступлений, может быть причастен бывший президент Украины Петр Порошенко.

Об этом Арестович заявил в интервью изданию Politeka.

«Так может ваши же и слили, Петр Алексеевич. Потому что, если операция началась в 2018 году, могли слить из офиса президента его тогдашнего. Мог он сам слить, кто угодно мог слить. И потом вся эта операция была под контролем российских спецслужб», — отметил советник Ермака.

По мнению Арестович, если расследованием дела «вагнеровцев» займется временная следственная комиссия Верховной Рады, на создании которой настаивает Порошенко, то на экс-президента и бывшего руководителя Главного управления разведки Василия Бурбака «может ожидать много неприятных сюрпризов».

Найдут настоящих виновных, а настоящие виновные как раз те, кто больше всех кричит. На воре шапка горит, — заверил советник Ермака.

В то же время Арестович выразил сомнения, что спецоперация по задержанию «вагнеровцев» вообще была.

Напомним, Порошенко недавно заявил, что в 2018 году, во времена своего президентства, лично санкционировал проведение операции по задержанию «вагнеровцев».