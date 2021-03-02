Погибший. Фото: Коло

https://racurs.ua/n151181-molodoy-voennyy-tragicheski-pogib-na-donbasse-foto.html

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На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил молодой военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб из-за неосторожного обращения с оружием.

Ему было всего 19 лет. Об этом сообщает издание «Коло».

Военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Андрей Мирча погиб 28 февраля.



Родом парень из Степановки Семеновского района Полтавщины. Родителям сообщили о смерти сына только 1 марта, а 18 марта бойцу исполнилось бы 20 лет. Андрей был старшим в многодетной семье из пяти детей. Похороны военного состоится 3 или 4 марта.

Напомним, ранее мы сообщали, что 11 военнослужащих ВСУ погибли в результате боевых действий в феврале 2021 года. Еще 25 воинов получили боевые ранения, за месяц зафиксировали 180 обстрелов. Самому младшему из погибших было 23 года, самому старшему — 46. Шесть воинов погибли под вражескими обстрелами, пятеро — от подрыва на минах. Половина погибших — из зоны ответственности 59-й мотопехотной бригады.