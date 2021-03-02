Прививку от коронавируса Ляшко сделал в прямом эфире

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Прививку от коронавируса главный санитарный врач Виктор Ляшко сделал сегодня, 2 марта.

Ляшко получил укол COVID-вакциной Oxford/AstraZeneca. Процесс вакцинации транслировался в эфире канала «Украина 24».

Как пояснил Ляшко, он публично вакцинировался от коронавируса, чтобы «не было лукавства» вокруг вакцинации в Украине.

Мы своим примером показываем, что не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасна и эффективна, — сказал Ляшко после прививки.

Прививку от коронавируса он сделал в больнице Кагарлыка в Киевской области. Ляшко сказал, что после вакцинации возможны температура и аллергические реакции.

Для вакцины от коронавируса количество нестандартных реакций немного больше, чем для кори или краснухи, но меньше, чем от дифтерии. Я хотел показать, что это безопасно, поднимаю боевой дух врачей, особенно членов мобильных бригад, поскольку в сети немало фейков о вакцинации. В каждом регионе есть лидеры мнений, если они хотят, могут также вакцинироваться остатками вакцины, — подчеркнул он.



Напомним, Зеленский сделал прививку от коронавируса вакциной Covishield. Президент вакцинировался в зоне ООС вместе с военными.