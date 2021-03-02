Щеплення від коронавірусу Ляшко зробив у прямому ефірі

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Щеплення від коронавірусу головний санітарний лікар Віктор Ляшко зробив сьогодні, 2 березня.

Ляшко отримав укол COVID-вакциною Oxford/AstraZeneca. Процес вакцинації транслювався в ефірі каналу «Україна 24».

Як пояснив Ляшко, він публічно вакцинувався від коронавірусу, щоб «не було лукавства» навколо вакцинації в Україні.

Ми власним прикладом показуємо, що не будемо завозити для себе щось інше. Показую публічно, чому потрібно вакцинуватися, що вакцина безпечна та ефективна, — сказав Ляшко після щеплення.

Щеплення від коронавірусу він зробив у лікарні Кагарлика в Київській області. Ляшко сказав, що після вакцинації може бути температура та алергічні реакції.

Для вакцини від коронавірусу кількість нестандартних реакцій трохи більша, ніж для кору чи краснухи, але менша, ніж від дифтерії. Я хотів показати, що це безпечно, піднімаю бойовий дух лікарів, особливо членів мобільних бригад, оскільки в мережі чимало фейків про вакцинацію. У кожному регіоні є лідери думок, якщо вони хочуть, можуть також вакцинуватися залишками вакцини, — наголосив він.



Нагадаємо, Зеленський зробив щеплення від коронавірусу вакциною Covishield. Президент вакцинувався в зоні ООС разом із військовими.