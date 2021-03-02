Вакцина від коронавірусу. Фото: Погляд

https://racurs.ua/ua/n151163-vakcynaciya-vid-koronavirusu-skilky-ukrayinciv-staly-v-elektronnu-chergu.html

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. За добу 45 тис. українців, які не входять в пріоритетні групи, стали в чергу на вакцинацію за допомогою мобільного додатку чи сайту «Дія».

39 тис. людей записалися через застосунок «Дія», 5,3 тис. — зареєструвалися на порталі. Всього за кілька кліків можна зручно записатися в лист очікування вакцинації, не стоявши в чергах та збираючи документи, — повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Найчастіше на вакцинацію через «Дію» записувалися люди віком 21−39 років (63%), 17,5% — від 40 до 49 років, 9,2% — від 50 до 59 років, 4,2% — від 60 до 69 років.

Для запису в чергу на вакцинацію потрібно зайти в розділ «Послуги» мобільного додатку «Дія» та вибрати «Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19».

Під час реєстрації треба вказати сферу діяльності, місце вакцинації, після цього чекати на запрошення.

Записатися на вакцинацію можна і сайті — там потрібно авторизуватися за допомогою КЕП (електронного ключа, наприклад, податкової) чи BankID.

Третій спосіб — записатися через національний контакт-центр МОЗ за телефоном 0 800 60 20 19.

У цьому випадку необхідно вказати оператору реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) або серію та номер паспорта.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Наразі першу з двох доз вакцини отримали вже 4 тис. 905 осіб.