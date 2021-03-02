Вакцинация от коронавируса. Фото: Погляд

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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. За сутки 45 тыс. украинцев, не входящих в приоритетные группы, стали в очередь на вакцинацию с помощью мобильного приложения или сайта «Дія».

39 тыс. человек записалось с помощью приложения «Дія», 5,3 тыс. — зарегистрировались на портале. Всего за несколько кликов можно удобно записаться в лист ожидания вакцинации, не стоять в очередях и собирать документы, — сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чаще всего на вакцинацию с помощью «Дії» записывались люди в возрасте 21−39 лет (63%), 17,5% - от 40 до 49 лет, 9,2% - от 50 до 59 лет, 4,2% - от 60 до 69 лет.

Для записи в очередь на вакцинацию нужно зайти в раздел «Услуги» мобильного приложения «Дія» и выбрать «Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19».

Во время регистрации нужно указать сферу деятельности, место вакцинации, после этого ждать приглашения.

Записаться на вакцинацию можно и сайте — там нужно авторизоваться с помощью КЭП (электронного ключа, например, налоговой) или BankID.

Третий способ — записаться через национальный контакт-центр Минздрава по телефону 0800 60 20 19.

В этом случае необходимо указать оператору регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код) или серию и номер паспорта.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. Первую из двух доз вакцины уже получили уже 4 тыс. 905 человек.